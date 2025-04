Legkorábban 2030-ban számíthatunk a Fallout 5-re

Minden jel arra utal, hogy a Bethesdánál egyáltalán nincs fókuszban a Fallout-sorozat, lévén minden erejükkel a legújabb The Elder Scrolls RPG elkészítésével foglalatoskodnak, ami nem túl jó hír a Fallout-rajongóknak.

Ezt pedig most Colt Eastwood, a népszerű Xbox-bennfentes is megerősítette, az ismert Youtuber szerint ugyanis még legalább 5-6 év, mire a sorozat folytatódhat, azaz, ami a kapcsolódó televíziós sorozat népszerűségének függvényében kifejezetten nagy negatívum.A bennfentes szerint ráadásul ez a dátum is legfeljebb csak akkor lesz tartható, ha minden simán megy a The Elder Scrolls 6 fejlesztésével, márpedig köztudott a Bethesda kapcsán, hogy ha valahol, akkor náluk elég nyögvenyelősen jelennek meg a játékok.