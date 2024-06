Legkorábban 2026-ban jöhet egy új Lords of the Fallen-játék

Bár eddig is sejtettük, hogy jön a folytatás, azonban most már teljesen hivatalos, hogy a Hexworks csapata egy új Lords of the Fallen-játékot fejleszt a háttérben, amiről annyit tudtunk még, meg, hogy a megjelenésére várni kell egy kicsit.

A csapat ugyanis bejelentette, hogy lezárta eddigi munkáit, és átlép a következő projektjére, amivel kapcsolatban, de pontos címéről még nem hullt le a lepel, azonban nem kizárt, hogy csak egyszerűen Lords of the Fallen 3-ként harangozzák be.Miközben ez még nem biztos, arra már mérget vehetünk, hogy az új rész legkorábban 2026-ban jelenik majd meg PC-re, PS5-re és Xbox Series X/S-re, de addig még nagyon sok víz lefolyhat a Dunán, szóval erre az időpontra egyelőre még ne vegyünk mérget.