Legkorábban 2026-ban jöhet a Quantic Dream által készített Star Wars-játék

Már nagyon nehéz számon tartani, hogy pontosan hány Star Wars-játék is készülődik a háttérben, azonban mindegyik közül az egyik legizgalmasabb alighanem a Quantic Dream nevéhez köthető, akik nem kapkodnak a munkával.

Nem is nagyon láttuk mostanában a Star Wars: Eclipse címre keresztelt alkotást, és a hírek szerint nem is nagyon fogjuk mostanában, lévén az Insider Gaming belsős forrásokra hivatkozva úgy tudja, hogy, ami testvérek között is még legalább három év.Ez persze nem meglepő ahhoz mérten, hogy a Quantic Dream nem egy nagy stúdió, és miközben nagy gondot fordítanak a minőségre, mindemellett folyamatos harcot vívnak a munkaerőhiánnyal is, szóval ez a 2026 több mint reálisnak tűnik.