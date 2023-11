Szükségük lesz még némi türelemre a rajongóknak abban az esetben, ha szeretnék már látni a The Last of Us televíziós sorozat második évadát, hiszen a sztrájkok miatt nagyon csúnyán eltolták a premiert.

Minderről maga Neil Druckmann és Craig Mazin, a széria showrunnerje is beszélt egy interjúban, akik megerősítették, hogy, sőt azt már közvetlenül a sztrájk előtt elküldték az HBO-nak.Ha akkor elkezdődhetett volna a forgatás, akkor jelenleg már nagyon közel lehetnénk a premierhez, az illetékesek szerint azonban erre csak tetemes csúszással kerülhet sor, aminek köszönhetően 2025-nél előbb biztosan nem debütálhat majd a második szezon.