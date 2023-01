Legalább öt fejlesztés alatt álló játékát törölte a Wizards of the Coast

Nem indul valami jól az új esztendő a Wizards of the Coast háza táján, a Dungeons & Dragons és a Magic: The Gathering kiadója ugyanis a Bloomberg jelentései szerint legalább öt fejlesztés alatt álló videojátékot hajított a kukába.

A hír egyelőre még csak pletyka, miután, így hiába kereste meg több újságíró is őket, nem derült ki több részlet arról, hogy miért történt mindez, egyáltalán mely projekteket érintette az eset.Mint ismert, a Wizards of the Coast háza táján legalább nyolc Dungeons & Dragons videojáték készült, melyek közül a Baldur's Gate 3 és a Dark Alliance mindenki által jól ismert, noha utóbbi igencsak vegyes fogadtatásban részesült még 2021-ben, így nem kizárt, hogy ez volt némileg kijózanító hatással a kiadóra. Izgatottan várjuk a további részleteket!