Legalább négy nagyobb DLC érkezik a Payday 3-hoz az első évben

Nem kell majd unatkozniuk az elkövetkezendő hónapokban azoknak, akik a Payday 3 megvásárlása mellett döntenek, a készítők ugyanis bejelentették, hogy a bankrablós kooperatív lövöldéhez rengeteg DLC csomag érkezik majd.





A roadmap alapján ugyanis kiderült, hogynégy nagyobbacska bővítményt kapunk majd, így kezdünk télen a Syntax Errorral, majd folytatjuk tavasszal a Boys in Blue-val, és míg jövő nyáron a The Land of the Free, addig egy év múlva a Fear and Greed című tartalom futhat be az alkotáshoz.Mindezek mellett a Payday 3 indulása sincs túl messze, méghozzá olyannyira nem, hogy szeptember 21-én számíthatunk rá PC-re, PS5-re és Xbox Series X/S-re egyaránt, mint kiderült: alapos támogatással a jövőre nézve.