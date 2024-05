Legalább 14 játék bemutatója várható az éjszakai State of Play eseményen

Aki elfelejtette volna, nagy dolgokra készül ma éjszaka a Sony, hiszen tető alá hoznak egy újabb State of Play eseményt, aminek részeként több videojátékot is prezentálnak majd a rajongók számára - sőt már azt is tudjuk, pontosan mennyit.

A mindössze 30 perces esemény a jelek szerint nagyon intenzívnek ígérkezik, hiszen a Sony, köztük olyan PlayStation Studios által fejlesztett alkotásokkal, amelyek többsége még az idei év végén megjelenhet.Emiatt óriási meglepetések nem várhatók az eseményen, de a remény haljon meg utoljára, ennek ellenére is érdemes odafigyelni az éjszakai State of Play eseményre, amely helyi idő szerint pontban éjfél előtt egy perccel kezdődik majd el.