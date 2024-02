Leépítések voltak a Crash Bandicoot fejlesztőcsapatánál is

Lassan minden fejlesztőcsapatot elér a leépítések szele, így a hírek szerint az Activision Blizzard neve sem jelent garanciát a biztonságra, lévén most a hozzájuk kapcsolódó Toys for Bob stúdióban történtek elküldések.

A csapatot olyan videojátékokkal tudjuk azonosítani, mint a Crash Bandicoot, a Spyro vagy éppen a Skylanders, azonban miután, és ezzel be is zárt a kaliforniai részleg, ezért a hozzájuk köthető sorozatok jövője alaposan megkérdőjeleződött, hiszen a lehetőségek leredukálódtak.Ennek az oka főként abban keresendő, hogy a Toys for Bob soha nem dolgozott magas létszámokkal, korábbi jelentések szerint 180 fős gárda alkotta a teljes stúdiót, ami ha igaz, akkor kimondhatjuk, hogy gyakorlatilag a cég fele menesztésre került, ami elég ijesztő arány.