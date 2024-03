Lebukott egy japán rendőr, miután szolgálatban több órán át játszott Switchen

A negyvenes éveiben járó Tenri rendőrőrs tisztjét a Nara prefektúra rendőrkapitányságának igazgatója figyelmeztetésben részesítette, miután rajtakapták, hogy szolgálat közben több órán át játszott a Nintendo kézikonzolján.

Az esetről a The Japan News számolt be múlt héten, a rendőrség tájékoztatása szerint a zsaru a műszakja alatt gyakran bement aza személyes Switch készülékét csatlakoztatta a tévéhez és játszott.Kiderült, novembertől februárig a játékkonzolt tíz különböző alkalommal, összesen tizenhét órán keresztül használta, munkaidőben. Végül tetten érték: egy előre be nem jelentett ellenőrzés során a tévé előtt találták a Switch-csel a kezében.A mélyreható vizsgálat után figyelmeztetésben részesítették, az érintett bűntudatát fejezte ki és beismerte tettét, de azért azt hozzátette, kevés eset volt, ezért játszott. Azt nem tudni, hogy az unatkozó rendőr mivel játszott, mindenesetre az ezzel töltött időt arányosan levonják a fizetéséből.