Lebron James és Samurai Jack is bekerülhet a MultiVersusba?

Még jóval a hivatalos bejelentés előtt kiszivárgott a MultiVersus cícmű alkotás egy hugeleakeractually nevű Reddit-felhasználó jóvoltából, aki most új, még be nem jelentett karaktereket leplezett le.

A listán szerepel Joker és Raven a DC-ből; Marvin, a marslakó a Looney Tunesból; Rick és Morty a Rick and Mortyból; Lebron James (valószínűleg a Space Jam: A New Legacy formájában); Scooby Doo; Scorpion a Mortal Kombatból; Samurai Jack; Ben 10; Ted Lasso; valamint Véreb és Daenerys a Trónok harcából.Gizmo a Gremlinsből, a gonosz boszorkány az Óz, a nagy varázslóból, Fred Flintstone a The Flintstonesból és Godzilla is jelen van. Johnny Bravo (aki a kezdeti patchben szerepelt) is fent van a listán. A leaker egyébiránt jelzi, hogy bár több karakterről is keringenek a pletykák a neten, ők azok, akiket ő maga is meg tud erősíteni.