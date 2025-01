Leállították a WWE 2K23 szervereit

WWE 2K23 2023 márciusában konzolokra és PC-re jelent meg, de már 2024 novemberében lekerült a digitális piacterekről, a 2K pedig tegnap végleg megszüntette a pankrációs játék online szolgáltatásait.

A 2K tavaly szeptemberben jelentette be, hogy a cím "megkapja a végső takedown-t", amikor a szervereket, például az online meccseket és a Community Creationst is magában foglalja. Persze ha valaki megvásárolta, akkor továbbra is használhatja offline játékmódokkal. WWE 2K23 szerverleállítása az utóbbi évek legrövidebb támogatási időszakát jelenti egy WWE-játék esetében. A WWE 2K22-höz hasonlóan a WWE 2K23 szervereit is kevesebb mint 22 hónappal a játék megjelenése után állították le.Összehasonlításképpen: a WWE 2K19 online támogatása majdnem 45 hónappal a megjelenés után, a WWE 2K20-é pedig körülbelül 32 hónappal a megjelenés után szűnt meg.