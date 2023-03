Leállítják a MultiVersus szervereit, hogy utána jöjjön a teljes megjelenés

Egy friss videóban Tony Huynh játékigazgató megerősítette, hogy a MultiVersus 90 nap múlva leállítja szervereit, hogy a csapat minden erejét a játék fejlesztésére és új tartalmak létrehozására fordíthassa, hogy felkészülhessen a "2024 elején" esedékes teljes indításra.

A leállás pontos dátuma 2023. június 25., ezzel véget ér a játék hosszú ideje tartó nyílt bétája, ugyanakkor a játék nem fog teljesen leállni, csak az online funkcionalitása. Amint a játék, az lesz a teljes indulás, ami Huynh állítása szerint fejlesztéseket hoz a netkód, a fejlődés és a mérkőzéskereső terén, valamint új karaktereket, pályákat és játékmódokat.A leállást követően továbbra is hozzáférhetünk majd az edzésmódhoz, valamint az offline meccsekhez, így továbbra is összejöhetünk és játszhatunk majd helyben. Vagyis elérhetőek maradnak a feloldott tárgyak és maradnak is, amikor a játék 2024 elején visszatér. A MultiVersus jó fogadtatásban részesült , több mint 150 ezer egyidejű játékost gyűjtött össze PC-n, azonban nyolc hónap alatt 99 százalékos visszaesést szenvedett el.

Nézd nagyban ezt a videót!