Launch trailert kapott az Arizona Sunshine 2

Az Arizona Sunshine 2 , a franchise folytatása már elindult azoknak, akik előrendelték a játék Deluxe Edition kiadását PlayStation VR2 és Steam VR platformon, hivatalosan pedig holnap rajtol PSVR2-n, Meta Questen és minden PC-s VR-on.

Azkészült és a fejlesztők szerint a legújabb technológiát használja, hogy új mércét állítson fel a VR-történetmesélés és a kooperatív túlélés terén. A játékban teljesen kézi fegyver újratöltéssel és több mint 40 fegyverrel találkozhatunk és lesz egy új közelharci rendszer, amellyel bármit használhatunk fegyverként.Lehetőségünk lesz négy játékos Horde módra is és további három pálya is megjelenik ehhez a játékmódhoz. Egyébként teljes cross-platform multiplayer támogatással érkezik, beleértve a kétjátékos kooperatív kampánymódot is. A december 7-i megjelenés alkalmából a Vertigo Games egy vadonatúj trailert adott ki:

Nézd nagyban ezt a videót!