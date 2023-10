Formálisan is lezárta a Star Ocean: The Second Story R fejlesztési időszakát a Square Enix, akik bejelentették, hogy minden készen áll a Gemdrops által készített játék premierjére.

Mint ismert, a Star Ocean: The Second Story R a hasonló címmel megjelent legendás akció-RPG teljes feldolgozása lesz, aminek részeként rengeteg extrával élhetjük át újra az egykori kalandokat, méghozzá megszépült grafika, újabb játékmódok, sőt New Game+ társaságában.Ha megnéznéd, hogy miként fest most a Star Ocean: The Second Story R , az alábbi launch trailer ezt a célt szolgálja, míg a megjelenéstPC-re, PS4-re, PS5-re és Nintendo Switch-re egyaránt.

Nézd nagyban ezt a videót!