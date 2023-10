Még egyszer megmutatta magát a rajongóknak a megjelenés előtt a Sonic Superstars , lévén a Sega kiadott egy átfogó launch trailert az alkotásról, amiben a Sonic univerzumának összes szupersztárja felbukkan majd.

Magyarul, hanem ott lesz mellette Knuckles, Tails és Amy is többek között, miközben a gonosztevők oldaláról sem lesz hiány, Dr. Eggmnan, Fang the Hunter és Trip sem marad ki a sorból.Amennyiben megtetszett az alábbi videó, csak emlékeztetőül mondanánk, hogy a Sonic Superstars ezzel egyetemben már meg is jelent PC-re, PS4-re, PS5-re, Xbox One-ra, Xbox Series X/S-re és Nintendo Switch-re egyaránt.

Nézd nagyban ezt a videót!