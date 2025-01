Launch trailert kapott a Dynasty Warriors: Origins

A Koei Tecmo és az Omega Force bejelentette, hogy a Dynasty Warriors: Origins megjelent PS5-re, Xbox Series X|S-re és PC-re, amely a franchise történetének legintenzívebb harcát ígéri és aviharos, háború sújtotta Három Királyságba repít bennünket.

Egy névtelen hős szemén keresztül ádáz harcot kell vívnunk és döntéseket hoznunk, hogy helyreállítsuk a békét és saját döntéseink szerint alakítsuk a történelmet. A csapat közleménye szerint a szövetségeseinkkel együtt hatalmas ellenséges seregekbe is belefuthatunk, ami nagyfokúAz 1 vs. 1000 elleni harcokban el kell sajátítanunk és váltogatnunk a gyors és erőteljes támadásokat, amelyekkel megtörhetjük az ellenfél védelmét, de ugyanilyen fontos a védekezés megtanulása is. A Dynasty Warriors: Origins standard és digital deluxe kiadásban is elérhető, de jött egyfajta gyűjtői kiadás is, illetve demó formájában továbbra is kipróbálható minden platformon.

