Launch traileren az alaposan felújított Broken Sword - Shadow of the Templars

A Revolution Software ma útjára indította a Broken Sword - Shadow of the Templars: Reforged ot, amely a klasszikus 1996-os point-and-click kalandjáték visszatérését jelenti, amelyben hőseink, George Stobbart és Nico Collard egy világkörüli utazásra indul.

Párizs utcáitól a szíriai hegyekig és a napsütötte spanyol tengerpartokig, egzotikus helyszíneket látogathatunk meg, amelyek hátterét az eredeti cím alapján festették át. A játék felújított változata, valamint továbbfejlesztett hangot hozott magával.Az eredeti és a Reforged látványvilága között bármikor válthatunk, amikor csak akarunk, továbbá egy új sztori mód is elérhető, amely tippeket kínál a rejtvényekhez, hogy ritkán akadjunk el. A Broken Sword - Shadow of the Templars: Reforged digitálisan megjelent PS5-re, Xbox Onera és Series X|S-re, valamint PC-re (Windows, macOS és Linux), a Switch verzió pedig októberben érkezhet.

