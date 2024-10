Launch traileren a TMNT: Mutants Unleashed

Az Outright Games és a Paramount Game Studios bejelentették a Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutants Unleashed hivatalos megjelenését, a 3D-s beat'em up platformer a főbb platformokra érhető el és kapott dobozos kiadást is.

A ma megjelent játék a 2023-asés kedvenc páncélos hőseink egy ismeretlen fenyegetés nyomába indulnak New York City-ben. Tíz vadonatúj mutánssal küzdhetünk meg, melyek 5 különböző mutációval rendelkeznek és az élmént fokozza, hogy a teknőcök szinkronhangja ugyanaz, mint a mozifilmben.Más karakterek is visszatérnek, így részt vehetünk Szecska mester kihívásaiban, támogathatjuk Aprilt a közvetítései elkészítéseiben és segíthetjük Bebopot és Rocksteady-t. A játék több interaktív helyszínt is felvonultat és a fő küldetések mellett egy rakást mellékküldetést teljesíthetünk.

