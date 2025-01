Launch traileren a Tales of Graces f Remastered

Sok JRPG-franchisehoz hasonlóan a Tales Of-sorozat is úgy tűnik, hogy az elmúlt években nagyot lépett előre a népszerűség terén, a 2016-os Tales Of Berseriahoz és a 2021-es Tales Of Arisehoz most csatlakozhat a Tales of Graces f Remastered , a 2009-es játék átdolgozása.