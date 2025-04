Launch traileren a magyar fejlesztésű Mandragora: Whispers of the Witch Tree

Tavaly novemberben a Mandragora: Whispers of the Witch Tree mögött álló Primal Game Studio bejelentette, hogy a történetvezérelt, oldalnézetes akció-RPG április 17-én jelenik meg - az ígéretüket betartották és a játék megérkezett.

Aki nem követte a híreket: a Mandragora: Whispers of the Witch Tree egy dark fantasy világba hív meg, ahol szörnyekkel teli szinteken vághatunk át. A játék több mint 40 órányi játékidőt ígér, amely 10 fő küldetést, 35 melléket és 15 fejvadász-küldetést tartalmaz, amelyek 75 kézzel készített helyszínen zajlanak.Az osztályok széles skálája közül választhatunk és a karakterfejlesztési rendszer segítségével testre szabhatjuk képességeinket. A New Game Plus több és nehezebb kihívást kínál majd új nehézségi szintekkel, ahogy újrakezdve még erősebbek leszünk.Aki bizonytalan, az kipróbálhatja a demót a Steamen, a teljes játékjelent meg.

