Launch trailer érkezett a Unicorn Overlord megjelenésére

A tegnapi nap folyamán megjelenő Unicorn Overlord egy szemkápráztató látványvilággal, taktikai játékmenettel és RPG elemekkel fűszerezve robbant be a digitális és fizikai boltok polcaira, aminek tiszteletére egy videós előzetes is érkezett.

A Vanillaware fejlesztésében és az Atlus és Sega cégek kiadásában elérhető alkotás egy csodálatos kalandot ígér, ahol a, azonban érdemes lesz vigyáznunk, hiszen ha nem vagyunk elég erősek, akkor könnyen vesztes kimenetelű csatába vezethetjük egységeinket.Az RPG műfaj szerelmeseinek már nem kell várni, hiszen mint fentebb is olvashattátok, a "gameszkó" elérhető, Playstation 4, Playstation 5, Xbox Series X/S és Nintendo Switch platformokon is. Természetesen jelen esetben is érkezett egy launch trailer, ami maximális hype-ot generál a megjelenésnek.

