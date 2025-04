Látványos trailerrel leplezték le a Star Wars Zero Company-t

A Star Wars Celebration második napján mutatták be a Star Wars Zero Company első trailerét és minimális gameplay felvételeit, amely a tervek szerint 2026-ban fog megjelenni és körökre osztott harcot ígér.

Egy ideje már hallottunk olyan híreket, hogy a Respawn a Bit Reactorral együtt dolgozik egy Star Wars-univerzumban játszódó, körökre osztott taktikai játékon. A hét elején kaptunk megerősítést a projektről, most pedig hivatalosan bejelentették a játékot.A Star Wars Celebrationön kiderült, hogy a Zero Company megjelenéséreés a klónháborúk vége felé játszódó "zord és hiteles történet". A leírás szerint szabadon létrehozhatjuk és testre szabhatjuk saját csapatunkat a toborzott operátorokból, akik a terepen köteléket alakítanak ki egymás között.A legkülönfélébb karakter-archetípusok lehetnek a csapatunkban, beleértve a klón katonákat, asztromecheket és még egy Jedit is, főhősünk pedig Hawks, egy volt köztársasági tiszt lesz, akinek megjelenése és osztálya szabadon alakítható.

