Látványos kedvcsinálót kapott a Netflixes Sonic Prime-sorozat

Vadiúj előzetessel jelentkezett a Netflix gondozásában készülő Sonic Prime-sorozat, az ütős trailer mellett azt is megtudtuk végre, hogy mikor fog pontosan ellátogatni Sonic és csapata a streamingoldalra, hivatalos premierdátumot kapott a Sonic Prime.

A Netflix gondozásában készülő, sajátgyártású Sonic-sorozat, a Sonic Prime kapcsán eddig csak azt tudtuk, hogy egy teljesen új sztorit mesél el, amely során. Jó hír, hogy végre konkrét premierdátumot is kapott a sorozat, plusz egy új előzetest is villantott a Netflix.A Sonic Prime december 15-én fog debütálni 24 epizóddal a Netflixen. A streamingoldalra szokás szerint egyben felkerül majd a sorozat, akár egy ültő helyünkben is ledarálhatjuk majd a Sonic Prime-ot, nem kell majd heteket várnunk az új részekre. Szóval már nincs is olyan messze a premier, addig is kedvcsináló gyanánt íme a friss trailer:

