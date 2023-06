Látványos kedvcsinálókon mutatta meg magát az Avatar: Frontiers of Pandora

Alaposan kilép a szokványos adaptációk világából az Avatar: Frontiers of Pandora - derült ki mindez a Ubisoft Forward eseményen, ahol rögtön két kedvcsinálót is kaptunk a Ubisoft által készített alkotásról.

A The Division mögött is álló Massive Entertainment védő szárnyai alatt készülődő játéka Ubisoft Forward kezdőmozzanata volt, vagyis jól megalapozta az eseményt - még James Cameron is benézett -, miközben nemcsak feljavított pillanatokat, hanemEzek alapján érdemes lesz várni az Avatar: Frontiers of Pandora megjelenését, ami várhatóan még december 7-én bekövetkezik PC-re, PS5-re és Xbox Series X/S-re egyaránt. Ha kíváncsi vagy rá, az alábbiakban magad is megnézheted a legfrissebb kedvcsinálókat!

