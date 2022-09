Látványos előzetest kapott a World of Warcraft: Wrath of the Lich King Classic

A Blizzard felújított fantasy MMORPG játéka, a World of Warcraft Classic hamarosan egy "új" kiegészítővel bővül majd a Wrath of the Lich King személyében, ennek örömére egy ütős előzetest is kaptunk a hamarosan érkező DLC-hez.

Sokak szerint a World Of Warcraft: Wrath Of The Lich King DLC volt az egyik, ha nem a legjobb kiegészítő, a Blizzard pedig nem rest felújított, "felmelegített" formában visszahozni nekünk a fagyos kalandokat. Az új Journey című videót a játék egyik közösségi tartalomgyártója, Hurricane készítette el nekünk, hangulat terén pedig nagyon jó munkát sikerült végeznie.Jól ismert területek, ellenségek és raidek tűnnek fel a videóban,sok rajongó számára régi, nosztalgikus élményeket idézhet fel. A Wrath of the Lich King Classic 2022. szeptember 26-án, két nap múlva fog megjelenni, kíváncsian várjuk, hogy ezután a DLC után milyen irányba indul majd el a Blizzard.