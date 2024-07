Látványból nincs hiány a Lost Soul Aside legfrissebb gameplay felvételein

A napokban lezajlott a ChinaJoy 2024 expó, aminek részeként Kína is szeretne felsorakozni a nemzetközi videojátékos térképre, és ezen nagyon sok olyan videojáték is bemutatkozott, ami a nyugati rajongók számára is érdekes lehet.

Ott van rögtön a Lost Soul Aside , ami a kérdéses eseményen egy külön blokkot kapott, amelyen maguk a fejlesztők is megjelentek, és nagyjából a tizedik perctől elkezdik prezentálni játékukat, ígyAki nem tudná, a játék PC-re és PS5-re egyaránt megjelenik majd, mint egy hack and slash elemekkel gazdagon átitatott akció-szerepjáték, ami mögött a Sony áll kiadóként, de hogy mikor készülnek el vele az UltiZero Games fejlesztői, azt egyelőre nem tudni még.