Landolt PC-n a Rise of the Ronin

Az eredetileg PlayStation 5-re megjelent Rise of the Ronin egy történelmi utazásra visz bennünket a zűrzavaros Japánba, 1863-ban. Az első beszámolók néhány nappal ezelőtt nem voltak túl fényesek, a kritikusok teljesítményproblémákról írtak, vélhetően emiatt jött ki az első patch.A PC-s port a következő fontosabb funkciókkal érkezett: 8K felbontás, DirectX 12 Ultimate támogatás, ultra széles és szuper, AMD Fidelity FX Super Resolution támogatás, NVIDIA DLSS és Reflex, Intel XeSS támogatás.

