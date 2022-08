Lamar Johnson és Keivonn Woodard is csatlakozott a The Last of Us televíziós sorozathoz

Ha minden a tervek szerint alakul, akkor jövő év elején kerülhet majd az HBO kínálatába a The Last of Us videojáték alapján készült televíziós sorozat, amiről most újabb izgalmas részletek láttak napvilágot.

Nem is annyira a sztoriról, mint inkább a szereplőkről hallottunk most, így kiderült például, hogy Harry és Sam sem maradnak ki a sztoriból, őket Sam Lamar és Keivonn Woodard játssza majd a képernyőn, azonban a filmes univerzumban Kansas City-ből származnak majd Pittsburgh helyett.Mellettük Graham Greene és Elaine Miles csatlakozásáról hallhattunk még, akik két vadonatúj karakterként bukkannak fel a televíziós sorozatban, egy házaspárként, akik Wyomingban próbálnak meg életben maradni a katasztrófahelyzetben.