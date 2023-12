Külön-külön kedvcsinálón mutatkoztak be a Like a Dragon: Infinite Wealth karakterei

A Sega és a Ryu Ga Gotoku Studio munkatársai úgy döntöttek, hogy még karácsony előtt kiadnak egy 15 trailerből álló csomagot a Like a Dragon: Infinite Wealth című videojátékhoz, amelyek mindegyike a fontosabb karakterekre koncentrál.

Kapott külön kedvcsinálót Ichiban Kasuga, Kazuma Kiryu, Eroc Tomizawa, Chitose Fujinomiya, de még Yu Nanba is többek között. Mi csak az első felvételt szúrtuk be a hír végére, de ha hozzáférést szeretnél az összes kedvcsinálót tartalmazó lejátszási listához, IDE KATTINTVA azonnal csemegézhetsz. Like a Dragon: Infinite Wealth megjelenésére egyébiránt alig egyetlen hónapot kell várni, lévén 2024. január 26-án számíthatunk megjelenésére PC-n, PS4-en, PS5-ön, Xbox One-on és Xbox Series X/S-en egyaránt.

