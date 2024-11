Közös kézikonzolt mutatott be az Intel és a Tencent

Bejelentették az Intel és a kínai Tencent új, Steam Deck riválisának szánt kézikonzolját, a Sunday Dragon 3D One Switch stílusú vezérlőkkel rendelkezik mindkét oldalán, egy Intel Core Ultra 7 285V APU-val és egy hatalmas kijelzővel.

Nem ez az első bejelentett Intel Lunar Lake játék kézikonzol, de minden bizonnyal ez a legnagyobb és a 11 hüvelykes, 120 Hz-es kijelző méretét tekintve iPad Pro körüli mérete van, néhány meglepő extrával. Az ITHome kínai technológiai oldal cikke szerint kap egy szemkövető szenzort, ami egyes játékokban (kiemelve a Path of Exile-t) még magával ragadóbb élményt jelent.Egy TB tárhely áll majd rendelkezésre, de a Tencent nem tette egyértelművé, hogy milyen operációs rendszert kap és az akkumulátor mérete sem ismert. A processzort már említettük, ehhez 32GB LPDD5X RAM társul és úgy tűnik, hogy USB Type-A és Type-C portokkal is rendelkezik.Hogy mikor kerül a boltokba azt nem tudni és még az is kérdéses, ugyanis, amelyet az Intel és a Tencent közösen indított el.