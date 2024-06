Közeleg a Diablo IV első évfordulós eseménye

Nagy izgalmak várhatók a Diablo IV háza táján, hiszen a Blizzard bejelentette, hogy a közeli jövőben megtartják a játék első évfordulós eseményét, ami annak rendje és módja szerint rengeteg jutalmat hoz majd magával.

A kapcsolódó esemény a March of the Goblins névre hallgat majd,, részeként pedig a játékosoknak lehetőségük nyílik majd rengeteg zsákmányra szert tenni a dungeonok mélyén, ahol speciális Treasure Goblins csomagok várják majd a kalandorokat ebben az időszakban.Sőt mi több, a játékosok beléphetnek majd a Shopba is, hogy extra ajándékokra tegyenek szert, köztük például két vadonatúj mount kozmetikai elemmel és fegyver skinnel a főszerepben, sőt a játékosok részesei lehetnek a Mother's Blessingnek, ami jó hátteret adhat ahhoz hogy karakterünkkel gyorsabban magasabb szintre ugorjunk.