Közel negyven órás lesz a Starfield főtörténete - de más is kiderült

Nemrég derült ki, hogy az új Bethesda RPG-ben a klasszikus párbeszéd rendszer köszön vissza a néma főhőssel és a belső nézettel, azonban ez nem minden, a vállalat ugyanis jó pár dolgot elárult a jövő év egyik legjobban várt játékával kapcsolatban.

Így kiderült, hogy, így aki csak a történeten akar átszaladni, az is garantáltan el lesz vele egy ideig. Ez körülbelül 20%-kal hosszabb, mint a Skyrim, vagy a Fallout 4 főszála, állítja Todd Howard.Kiderültek egyéb információk is, többek között az, hogy ehhez a játékhoz készítette el a fejlesztőcsapat pályafutásuk során a legtöbb kézzel készített assetet, bár ennek ellenére természetesen támaszkodtak a procedurálisan generálódáshoz, így tudunk több mint ezer bolygóra eljutni.Nem mellesleg egy igen érdekes dologra is fény derült, miszerint az űrrepülés során nem lehet konkrétan a bolygóba belerepülni, mint akár a No Man Sky-ban, hanem előre rögzített pontokon tudunk fel is leszállni, így kellően elkülönül az űr és a szárazföldi részek is.