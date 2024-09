Közel negyven év után újrakiadást kap az egyik legismertebb C64-es játék

A nyolcvanas - kilencvenes évek meghatározó számítógépe volt a Commodore 64, amire tízezres nagyságrendben készültek játékok (és egyébként készülnek ma is), sokunk gyermekkorának legendás készülékén rengeteg olyan alkotás látott napvilágot, amit gyakorlatilag mindenki ismert - az egyik ilyen a The Last Ninja széria, amely most ismét kap egy kiadást.





Az eredetileg 1987-ben megjelent játékot az a System 3 adta ki annak idején, akiknek szellemi örökösei most Kickstarterre viszik a halhatatlan sztorit, amiből az idők folyamán még további két epizód is megjelent, valamint idő közben számos portot is kapott más számítógépekre.A The Last Ninja több felújítást is megélt már (ilyen volt a Last Ninja Remix), azonban most, hiszen a tervek szerint PC-re és Switchre megjelenő pakkban a The Last Ninja, a Last Ninja 2, a Last Ninja 3, a Ninja Remix mellett az International Karate, az IK+, és Bangkok Knights is helyet kap - ráadásul többféle verzióban.Ezek között lesz a Commodore 64, az Amiga és a ZX Spectrum is, és ha mindez nem lenne elég, ezek mellé több hardver, valamint különleges relikvia és online elérhető exkluzív tartalom is csomagolva lesz annak aki azt a verziót választja. A kampány hamarosan, egész pontosan szeptember 10-én indul, és valószínűleg nem sokáig kell majd gyűjtögetni a fiúknak, hiszen az olyan öreg veteránok, mint például jómagam (aki épp a napokban kezdtem neki újra egy C64-en!), azonnal rácsapnak a donate gombra.Ha érdekel téged is a játéktörténelem egy felújított darabja, itt tudod jobban megismerni a Kickstarter kampányt: The Last Ninja Collection + Bonus Games on Switch and PC