Közel negyed órán át láthatjuk mozgásban a Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii-t

A Sega és a Ryu Ga Gotoku Studio egy külön online eseményt szentelt annak, hogy a rajongók alaposabban is megismerhessék legújabb agymenésüket, a Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii -t, ami valóban egy igazi különlegesség lesz.

Az alábbi felvétel részeként közel negyed órán át láthatjuk mozgásban a játékot, méghozzá kizárólag gameplay mozzanatok társaságában, miközben középpontba kerül benneSőt mi több, a csapat lerántotta a leplet a játék gyűjtői kiadásáról is, ami tonnányi digitális extra mellett tartalmaz majd egy kalózos zászlót, egy érmét, egy szemkötőt, valamint egy a főhőst ábrázoló "figurát". Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii február 21-én érkezik PC-re, PS4-re, PS5-re, Xbox One-ra és Xbox Series X/S-re.