Közel lehet a Grand Theft Auto VI bejelentése?

A GTA VI megjelenési hírei a küszöbön lehetnek, mivel az állítólag, a Jason nevű szereplő szinkronszínésze egy új képet osztott meg, amely határozottan és nagyon is sokat sejtetően Vice City témájú.





Bryan Zampella 2016-ban megosztott egy képet magáról Joseph L. Rubino mellett, aki akkoriban a Rockstar Gamesnél dolgozott operatőrként. 2017-ben Zampella egy másik fotót is kirakott "Ismerem a parkolókat" leírással, tavaly pedig egy harmadik kép is érkezett "#vicecity" hashtaggel.Most Zampella egy új fotót töltött fel, hátrafelé fordított baseball sapkát viseli és néhány nagyon is Miaminak tűnő pálmafa előtt ül,a klasszikus GTA címben. Ezúttal nincs képaláírás, azonban az tény, hogy az időzítés a Vice City PC-s megjelenésének 20. évfordulója körüli időpontra tehető.Talán Zampella tényleg Miamiban van, hogy részt vegyen valamilyen bejelentésen, vagy valamit éppen most vesz fel a Rockstar, de az is elképzelhető, hogy az egész tényleg csak egy megemlékező fotó az évfordulóra és a GTA VI hivatalos bejelentése még mindig távoli.