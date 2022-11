Közel a befejezéshez a Lies of P fejlesztése

Mint kiderült, a munkák nagy része véget ért, jelenleg csiszolják a beállításokat és tökéletesítenek: hibákat javítanak és az utolsó simításokat hajtják végre. Konkrét megjelenési dátumot nem mondott, de Lies of P pozitív meglepetést okozott a nyugati játékos közönségnek, miután az alábbi videó elkezdett terjedni az Interneten és a felhasználók megismerték az alapötletét. A szerepjáték a Pinocchio történetén alapul, de annak sokkal sötétebb változatával találkozhatunk.Ji-Won elmondta azt is, a játéknak három különböző befejezése lesz, valamint beszélt arról is, hogy szándékosan nem készítenek multiplayer módot, hiszen az egyjátékos dizánjra akarnak koncentrálni.