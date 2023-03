Közel 50 játékot prezentálnak majd a csütörtöki Future Game Show-n

Idén sem maradunk Future Game Show nélkül, mely sajnálatos módon közel sem helyettesítheti a régi klasszikus E3-at, de azért izgatottan várjuk az eseményt, pláne annak fényében, hogy mit hoztak össze hozzá a készítők.

Az előadás ugyanis március 23-án, helyi idő szerint 23 óra magasságában indul, és élőben közvetítik majd a Twitchen , a Youtubeon, a Facebookon és a TikTokon keresztül a főszerepben közel 50 videojátékkal, melyekről ha csak egy-egy trailer is lát napvilágot, már biztosak lehetünk a műsor tartalmában.Az eseményen várhatóan Briana White és Cody Christian, a Final Fantasy VII Remake ismert szinkronszínészei lesznek a házigazdák, akik sok-sok prezentációt ígértek nekünk, így biztosan ott lesz a Bulletstorm alkotóinak újdonsága, de a Telltale Games-től és a Mutant Year Zero alkotóitól is várhatunk majd érdekességeket.

