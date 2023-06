Közel 40 év után fejezné be C64-es RPG-jét egy fejlesztő

Mike Brixius 1984-ben, még tinédzserként kezdte el fejleszteni saját Commodore 64-es szerepjátékát, most előkereste a porosodó jegyzeteket és a mentett kódokat, hogy befejezze ezt a régóta esedékes feladatot.

A '80-as években Brixiust olyan klasszikusok inspirálták, mint az Ultima IV és a Telengard, és úgy döntött, hogy elkészíti a saját RPG-jét és elég tisztességesen haladt előre. Egy betegség, a katonai szolgálat és az élet kihívásai megakadályozták abban, hogy befejezze a projektet, deAnnak idején rendkívül aprólékosan dokumentálta a munkát, készített egy Dungeons and Dragons által inspirált térképet, jegyzeteket is nyomtatott és kézzel írt karakterkészl terveket, felszereléseket, menüket, parancsokat. Most nem tudta megoldani, hogy minden együtt működjön és bár van néhány működő kód egy floppy-n, az anyag jelentős része nem kompatibilis a többivel.Mike a napokban részletes tervet készített a build befejezésére, szándékában áll összegyűjteni az összes forráskódot és elképzelései szerint negyedéves előrehaladási szakaszokat tervez és így probálja meg készre jelenteni.

