A Bandai Namco és a Supersmassive Games úgy határoztak, hogy megmutatják nekünk mozgásban egy kicsit a Little Nightmares 3 -at, ami olyan jól sikerült, hogy egy közel 20 perces gameplay felvétel lett az eredménye.

A felvétel a The Necropolis-ba kalauzol el minket, és azon belül is megmutatja nekünk a kooperatív mód rejtelmeit, amelyben Low és Alone megpróbálnak szembenézni a kérdéses helyszín elrejtett veszélyeivel, amiből jócskán vár majd rájuk., és bár pontos dátum egyelőre nincs, az biztos, hogy PC-re, PS4-re, PS5-re, Xbox One-ra, Xbox Series X/S-re és Nintendo Switch-re egyaránt bemutatkozik.

Nézd nagyban ezt a videót!