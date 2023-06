Korai hozzáféréssel startolt a valós eseményeken alapuló Six Days in Fallujah

A Victura és a Highwire Games elindította a Six Days in Fallujah FPS-t a Steamen, a négy kooperatív, négyjátékos küldetést tartalmazó cím városi pályái generálódnak és ezáltal korlátlan újrajátszhatóságot kínálva.

A második fallúdzsai csata 2004 novemberében kezdődött, miután az iraki Al-Kaida átvette az ellenőrzést a városában. Hat hónappal később az iraki miniszterelnök katonai műveletet rendelt el, amelyben iraki katonák az amerikai és brit erőkkel együtt harcoltak a város visszafoglalásáért - ezt dolgozza fel a Six Days in Fallujah A cím várhatóan egy évig marad Early Accessben, miután hivatalosan is megjelenik PC-re, PlayStation 5-re és Xbox Series X/S-re. A, így éjszakai küldetésekkel, időjárás változással, egyjátékos küldetésekkel és a MI társainknak utasítások adásával.

Nézd nagyban ezt a videót!