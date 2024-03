Korai hozzáférésben már nyáron megjelenik a GreedFall 2: The Dying World

A Nacon bejelentette, hogy miután egyeztettek a Spiders csapatával, közös egyetértésben úgy határoztak, hogy idén nyáron már kipróbálhatóvá teszik a Greedfall 2: The Dying World címre keresztelt videojátékot.

Hogy pontosabbak legyünk, nem is egy kipróbálható-, mint inkább egy korai változat, egy Early Access érkezik a nagyszerűen sikerült GreedFall folytatásához, ami, de a kérdéses RPG természetesen PS5-re és Xbox Series X/S-re is érkezhet, ezeknél a változatoknál azonban megvárják a teljes verzió elkészülését. Greedfall 2: The Dying World egyébiránt egy előzménytörténet, ami három évvel az első rész eseményei előtt játszódnak, ha pedig ismerkednél vele egy kicsit, az alábbi kedvcsinálónál jobbat aligha találhatsz most ehhez.

Nézd nagyban ezt a videót!