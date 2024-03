Konzolokra is megjelenik a Selfloss

Hivatalossá vált, miszerint a Merge Games kiadásában és a Goodwin Games gondozásában érkező Selfloss nemcsak PC-re, de Playstation 5-re, Xbox Series X/S-re és Nintendo Switch-re is megjelenik, egyelőre ismeretlen megjelenési dátummal.

A szívmelengető és érzelmes kalandjáték története szerint,. A világ megalkotását teljes mértékben a szláv kultúra ihlette, amelyből rengeteg jellegzetes motívum lesz fellelhető a teljes produktumban. Ebben a hatalmas minket körülvevő helyszínen a hajónk mellett gyalogszerrel is nekivághatunk a kalandozásnak.A kiadó azt is kijelentette, hogy Playstation 5-re és Nintendo Switch-re előrendelhetővé vált egy fizikai kiadása is ezen alkotásnak, így a lemezes játékok szerelmesei a kiadó honlapján keresztül tudják bebiztosítani maguknak a saját példányukat. Videós bemutató is érkezett, amit alább tekinthettek meg.

