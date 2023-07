Konzolokra is megérkezik a Sephonie című szürreális retro platformer

A Ratalaika Games és az Analgesic Productions közösen bejelentette, hogy július 21-én PlayStation 4-re, PlayStation 5-re, Xbox Onera, Xbox Series X/S-re és Switch-re is kiadják a Sephonie című, eddig csak PC-n elérhető játékot.

A közleményük szerint a Sephonie olyan felhasználókat is magával ragad, akik egyébként nem a 3D platformereket preferálják, hiszenegyedülálló és páratlan játékélményt nyújt. Három kelet-ázsiai tudós, Amy, Ing-wen és Riyou közü választhatunk, mindegyikük egyedi személyiséggel, történettel és kulturális utalással bír.Ezeket megismerhetjük, miközben gyors, a gravitációt meghazudtoló mozdulatokkal átvezetjük őket a trükkös barlangokon. A felfedezések között több mint 30 csodás lénnyel találkozhatunk és megtapasztalhatjuk az ún. Mindshares elemeket, ez a funkció egészen izgalmasnak hangzik.Ez azt jelenti, hogy ahogy haladunk előre, a szintek szürreálisan kezdenek átváltozni az életük helyszíneivé, mint például egy tokiói városkép, japán bevásárlóközpontok, így megismerjük a főszereplők életét. A játék tökéletes speedrunninghoz is, összesen nyolc fő helyszínt járhatunk be és teljes 3D jellemzi.

Nézd nagyban ezt a videót!