Konzolokra is begördül majd jövőre a Company of Heroes 3

Igaznak bizonyultak a korábbi pletykák, érkezik konzolokra a Company of Heroes 3 , a Relic Entertainment hivatalosan is bejelentette, hogy a széria történetében először a konzolos játékosok is átélhetik majd a második világháborús ütközeteket.

Korábban is voltak arról pletykák, hogy érkezik a stratégiai program konzolokra , a tajvani korbesorolási szerv idő előtt megszellőztette a konzolos verziót. A Relic Entertainment és a SEGA ezek után nem is vártak sokat a bejelentéssel, az idei The Game Awardson jelentették be, hogyA bejelentés és az élőszereplős kedvcsináló mellett a konzolos verzió funkcióira is fény derült. A konzolos változat kontroller-támogatással, megújult felhasználói felülettel, varmint egy új funkcióval, a Full Tactical Pause-al, azaz a teljes taktikai szünettel érkezik majd. Company of Heroes 3 ezúttal a Mediterrán térségbe kalauzol majd el minket, a napfényes Olaszország és a forró Észak-Afrika sivataga vár majd minket 4 új frakcióval. A Company of Heroes 3 2023. február 23-án érkezik majd PC-re, Xbox Series X/S-re és PlayStation 5-re még nincs konkrét megjelenési dátum, a konzolos verziók valamikor 2023-ban érkeznek.

Nézd nagyban ezt a videót!