Konzolokra érkezik a purgatóriumi lényeket felvonultató PERISH

Április 15-én jelenik meg konzolokra - a korábban PC-re már kiadott - PERISH címen futó alkotás, amelyben három barátunk oldalán a purgatóriumban kell rendet tennünk az aranyra éhes lények és bestiák között.

A Handy Games kiadású és az ITEM42 fejlesztésű PERSIH, PC platformon elég sok rajongót tudhat maga mögött, így a fejlesztők úgy vélték, érdemes lehet kiadni a konzolosok részére is ezen alkotást. Döntésük végül valósággá vált, így pár hét múlva akár a konzolok birtokosai is nekivághatnak ennek az FPS játéknak, a barátaik oldalán. A fejlesztők ígérete szerint, a jövőben - a többi masinára való megjelenést követően -, így folyamatosan újdonságok tengerében lubickolhatunk majd.Mint azt már hírünk elején olvashattátok, április 15-én válik majd elérhetővé a PERISH , Playstation 4, Playstation 5, Xbox One és Xbox Series X/S konzolokon. Ráadásul a kiadó azt is közölte, hogy az első pár napon egy tíz százalékos kedvezménnyel juthat mindenki hozzá, aki frissen akar belecsöppenni ezen produktumba. Lentebb találjátok a szokásos videós kedvcsinálót, amelyben garantált az akció és a pörgés.

