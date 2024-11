Konzolokon 100 modra korlátozták a Baldur's Gate 3-at

A Baldur's Gate 3-hoz már egy ideje elérhetőek a modok a konzolokon és a letölthető cuccok mennyisége problémákat okoz sokaknál, így a Lariannak teljesítményproblémákkal, lassú betöltési időkkel és összeomlásokkal kell foglalkoznia.

Egy új videóban a stúdió részletesen beszámolt arról, hogyan hagyják jóvá a modokat a konzolokon és mi az egész folyamat. Elmagyarázták, hogy a konzolok egyszerre csak ennyi fájlt tudnak kezelni és azok, akik minél több mindent telepítenek,A csapat azt kérte, tényleg csak azt töltsük le, amelyiket valóban használunk, de aki nem hallgat rájuk, azoknak egy 100 darabos limitet állítottak be. Ez azt is jelenti, hogy ha a mentésünk jelenleg meghaladja a korlátozást, akkor ideiglenesen nem tudjuk betölteni, addig is meg kell vári a Larian javítását erre, amely egyébként hamarosan megjelenik.

