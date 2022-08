Konkrét megjelenési dátumot kapott a kóbormacskás Stray

A Cyberpunk környezetben játszódó Stray végre pontos megjelenési dátumot kapott, ami egyrészt nincs is már olyan messze, másrészt még a leendő PlayStation Plus előfizetőknek is szolgáltak egy nagyszerű hírrel.

A fejlesztő BlueTwelve Studio ugyanis bejelentette, hogy a Stray , azaz kicsivel több mint egy hónap múlva már terelgethetjük a macskát az enyhén Szárnyas Fejvadászt idéző helyszíneken.Valamint ezzel együtt bejelentésre került, hogy a játék a hamarosan itthon is elrajtoló PlayStation Plus csomagok közül az Extra, vagy a Premium változatokra előfizetők számáracsavaroghatunk a kis kandúrral. A játék PC-re, PlayStation 4-re, valamint PlayStation 5-re is érkezik, és egy vadonatúj előzetest is kaptunk hozzá.

Nézd nagyban ezt a videót!