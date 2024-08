Komoly tervei vannak a Microsoftnak a gamescom 2024-en

Úgy néz ki, hogy végre a Microsoft is rájött: szükség van a videojátékos eseményeken való jelenlétre, hogy elérjék a rajongókat, így természetesen a kölni gamescom 2024-et sem hagyják majd ki a sorból, sőt nagy dolgokkal készülnek.

Bár esetleges bejelentésekről nem hallottunk még, az viszont biztos, hogy augusztus 21. és 25. között biztosan szóba kerül majd az Age of Mythology: Retold, az Ara: History Untold, a Diablo IV: Vessel of Hatred kiegészítő, a Fallout 76: Milepost Zero friussítés, a The Elder Scrolls Online: Gold Road kiegészítő és a Towerborne.Rajtuk kívül exkluzív prezentációk és látnivalók várhatókkapcsán, de a redmondi óriás több külső fejlesztésű cím kapcsán is megtámogatja majd a bemutatót, szóval unatkozni nem fogunk.