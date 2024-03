Kockázatos kockázni a frissen megjelent Tamarak Trail-ben

A Yarrow Games fejlesztésében és a VersusEvil, valamint a TinyBuild cégek kiadásában megjelent a Tamarak Trail címet viselő produktum, mely körökre osztott játékmenettel, a roguelike műfajban képviselve próbálja meg elvarázsolni a stílusjegyek fanatikusait.

Az alkotás friss és ropogós megérkezése a digitális boltok polcaira egy videós előzetessel is kecsegtet, amelyben maguk a készítők ejtenek pár szót arról, hogy milyen lehetőségekre nyílik sor, ha belevetjük magunkat a kalandba.A játék során három kaszt közül választhatunk majd, ezek név szerint a detektív, a mágus és a vadász. Mindegyik választható karakter más és más képességek birtokában vihet minket sikerre, de érdemes lesz vigyázni, hiszen az erősségeik mellett minden szereplő rendelkezik majd természetesen gyengeségekkel is. A körökre osztott játékmenetet megspékelve, ezekre alapozhatjuk támadásainkat az összecsapásaink során.Ha ez nem lenne elég, a Yarrow Games brigádja arról is nyilatkozott, hogy különböző módon befolyásolhatjuk az ellenfeleink tulajdonságait, így példának okáért egy megfelelő kockadobással védtelenné válhat az általunk kiválasztott nemezisünk, így több sebzést vihetünk be a számára. A Tamarak Trail minden platformon, így PC-n, Playstation 4-en, Playstation 5-ön, Xbox One-on, Xbox Series X/S-en és Nintendo Switchen is elérhető.

