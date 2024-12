Klasszikus Disney címekkel bővült az Antstream Arcade gyűjtemény

Az Antstream Arcade tovább bővíti hatalmas, felhőalapú retró klasszikusok könyvtárát és most három, igazán nosztalgikus játékot kaptunk a Disney jóvoltából: Aladdin, Az oroszlánkirály és A dzsungel könyve.

Felkészülhetünk a Disney-játékok varázslatára, hiszen az ünnepek idején néhány klasszikust hoztak az Antstream Arcade gyűjteménybe. Tegnap debütált és már játszható aAkár a gyermekkorunkat éljük át újra, akár először fedezzük fel ezeket, izgalmas kalandra számíthatunk ikonikus karakterekkel, soundtrackekkel és arcade játékmenettel. A Disneyvel való partnerség azt jelenti, hogy további retró klasszikusok is készülnek, köztük a Goof Troop, a The Little Mermaid és a Bonkers.

